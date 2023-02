Municipio Roma III: Pd, anni di piombo, al lavoro per iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo per organizzare e svolgere iniziative ed eventi che affrontino adeguatamente la recente storia italiana. Sono moltissime le realtà associative che trattano le vicende storiche, culturali e politiche che fanno riferimento agli anni di piombo e alla strategia della tensione", lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri del Pd al Municipio Roma III Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi e Nicoletta Funghi. "Il nostro territorio è stato negli anni '70, purtroppo, lo scenario di terribili omicidi, per questo dal 2010 abbiamo avviato percorsi con i cittadini, le scuole, le forze dell'ordine al fine di tenere sempre un riflettore acceso su quanto accaduto. Abbiamo lavorato - continua la nota - per la Commemorazione del Giudice Amato, abbiamo promosso incontri e dibattiti insieme ad Ilaria Moroni dell'Archivio Flamigni, abbiamo incontrato Benedetta Tobagi, Paolo Bolognesi dell'Associazione vittime della strage del 2 agosto. Le Istituzioni devono essere un esempio, informare, avere memoria, promuovere luoghi di dibattito e di incontro. L'idea è quella di programmare una serie di iniziative e di eventi che dal 16 marzo al 2 agosto possano aiutare le nuove generazioni a comprendere una parte della storia recente, ad avere gli strumenti per sviluppare sempre di più le proprie idee in piena coscienza e consapevolezza. È un dovere morale di chiunque abbia vissuto direttamente quegli anni o di chi, oggi, siede nelle Istituzioni" conclude la nota. (Com)