Viabilità: Anas, Ss 11 "Padana Superiore" chiusa a Desenzano del Garda (Bs) per incidente

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 11 "Padana Superiore" è provvisoriamente chiuso – in entrambe le direzioni - il tratto nel territorio comunale di Desenzano del Garda (BS) a, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Nell'impatto una persona ha perso a vita e un'altra è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale delle Forze dell'ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.(Com)