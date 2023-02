Afghanistan: Borrell, talebani stanno creando un apartheid di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani stanno creando un apartheid di genere. A dirlo è l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. In Afghanistan, i Talebani stanno creando un apartheid di genere che sta avendo un impatto significativo sulle operazioni di aiuto, con la deplorevole decisione di impedire alle donne di lavorare nella distribuzione degli aiuti umanitari", ha detto. Nel corso dell'incontro di Bruxelles, ha spiegato Borrell, i ministri degli Esteri europei "hanno concordato che la nostra assistenza umanitaria e per le necessità di base e di sostentamento continuerà. Ma continuerà e sarà fornita in modo non discriminatorio. Deve essere in linea con i nostri principi", ha aggiunto. "Il sostegno continuerà, perché non vogliamo punire due volte le donne afghane. Ma questo deve essere attentamente monitorato e deciso caso per caso durante un periodo di prova. È chiaro che non vogliamo abbandonare l'Afghanistan, che non vogliamo aumentare le sofferenze del popolo afghano e in particolare delle donne afghane, ma non possiamo rimanere in silenzio di fronte alle decisioni dei talebani", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. "I talebani sono pienamente responsabili delle loro violazioni dei diritti umani e calibreremo la nostra assistenza in modo da tenere conto di ciò che stanno facendo", ha concluso. (Beb)