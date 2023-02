Superbonus: Conte, non impatta sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus "non impatta sul debito. Lo hanno detto i rappresentanti di Eurostat in audizione in commissione Finanze". Lo ha detto il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4. "Potrebbe avere una rilevanza che va misurata per quanto riguarda il deficit" perché "secondo l'ultimo dato Enea stiamo parlando di 56 miliardi a fine gennaio di quest'anno. Su quei 56 miliardi, il 70 per cento è il rientro di Iva e di contributi vari", ha spiegato.(Rin)