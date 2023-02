© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la legge di Bilancio "il governo è tornato all'austerità, alle politiche del passato. Ha detto che sarebbe finita la pacchia per l'Europa. Non avevo capito che finiva per l'Italia. Noi abbiamo fatto politiche espansive". Lo ha detto l'ex premier e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4. (Rin)