Usa: sottosegretario Fernandez negli Emirati Arabi Uniti e in Oman dal 21 al 24 febbraio

- Il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, Jose Fernandez, si recherà negli Emirati Arabi Uniti e in Oman dal 21 al 24 febbraio. Il sottosegretario, riferisce una nota, incontrerà rappresentanti di governo ed esponenti della comunità imprenditoriale dei due Paesi, con cui discuterà la resilienza delle catene globali di approvvigionamento, il processo di transizione energetica, lo sforzo congiunto per il contrasto al cambiamento climatico e le tecnologie emergenti. Particolare attenzione sarà dedicata alla cooperazione economica regionale e agli impatti negativi della guerra in Ucraina sul piano commerciale e finanziario. Fernandez andrà prima ad Abu Dhabi, dove rappresenterà gli Stati Uniti al Forum imprenditoriale I2U2 (Israele, India, Emirati e Usa). Il sottosegretario si recherà poi a Mascate, in occasione del dialogo strategico bilaterale Usa-Oman. (Was)