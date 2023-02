Economia: Urso, realizzare “sistema autostradale” industriale tra Italia, Germania e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha auspicato la realizzazione di un “sistema autostradale politico e industriale” tra Italia, Germania e Francia, “i tre grandi Paesi fondatori” dell'Ue. Durante un incontro con la stampa italiana presso l'ambasciata d'Italia a Berlino, l'esponente del governo ha sottolineato l'importanza a tal fine del Piano d'azione in elaborazione tra Italia e Germania. In particolare, Urso ha osservato come, in politica industriale, tale progetto converga con il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia. In questo contesto, l'obiettivo è “creare i presupposti per un'intesa trilaterale” tra Italia, Francia e Germania. Con il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco Robert Habeck, incontrato oggi a Berlino, Urso ha “scadenzato alcuni appuntamenti significativi” a tal fine, tra cui una riunione “nei prossimi mesi” tra Italia, Germania e Francia ad Hannover. Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy, il rapporto tra Roma e Berlino deve completare quello italo-francese in una relazione trilaterale “tra le tre grandi industrie europee”. (Geb)