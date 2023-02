Ucraina: Calovini (Fd'I), votata a unanimità risoluzione per riconoscere genocidio Holodomor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Esteri della Camera "ha votato all'unanimità la risoluzione (a prima firma Giulio Tremonti) sul riconoscimento dell'Holodomor come genocidio perpetrato dall'Unione Sovietica verso il popolo ucraino all'inizio degli anni Trenta. È doveroso da parte dell'Italia riconoscere ufficialmente questa terribile pagina di storia che ha colpito il popolo ucraino lo scorso secolo. A maggior ragione è giusto farlo alla vigilia della ricorrenza dell'invasione russa. Ringrazio le opposizioni per aver sostenuto il provvedimento con spirito collaborativo". Lo dichiara il capogruppo di Fd'I in commissione Affari esteri, Giangiacomo Calovini che oggi ha illustrato la risoluzione.(Rin)