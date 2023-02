Cultura: Biblioteche di Roma apre una nuova aula studio nel Municipio XV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata questa mattina la nuova aula studio Euclide dell'istituzione Biblioteche di Roma, alla presenza dell'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, del neo presidente di Biblioteche di Roma, Giovanni Solimine, del presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, e dell'assessora municipale alla Cultura Tatiana Marchisio. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Il nuovo presidio culturale accoglie già da oggi il pubblico e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00; l'aula di lettura è corredata di sistema di illuminazione Led e dotata di 68 postazioni di studio, con prese di ricarica per i portatili, divani con schienale insonorizzato e wifi. (segue) (Com)