Cultura: Biblioteche di Roma apre una nuova aula studio nel Municipio XV (3)

22 luglio 2021

- Il territorio del Municipio Roma XV, particolarmente esteso, si arricchisce con l'aula studio Euclide di una seconda struttura facente parte del Sistema delle Biblioteche di Roma, aggiungendosi alla Biblioteca Galline Bianche, che serve le zone di Labaro, Prima Porta, Saxa Rubra e Colli d'Oro; a queste si aggiungerà in futuro, grazie ai fondi del Pnrr, anche una ulteriore Biblioteca presso il Castello di Cesano. L'apertura del nuovo presidio si inserisce in un quadro di investimenti programmati dalla Giunta capitolina, voluti dal sindaco Roberto Gualtieri e curati dall'assessorato alla Cultura, pensati per garantire una maggiore diffusione dei servizi culturali anche al di fuori dei quartieri centrali della Capitale, al fine di rendere Roma una città più accogliente e inclusiva per i giovani e gli studenti che hanno sofferto particolarmente durante la pandemia. (Com)