Turchia: sisma di magnitudo 6.4 registrato nel sud del Paese vicino al confine con la Siria

- Una forte scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata nel sud della Turchia vicino al confine con la Siria. Lo riferisce una nota dell’Autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). L’epicentro è stato individuato nell’area di Defne, nella provincia di Hatay, situata a poco più di 20 chilometri dal confine con la provincia siriana di Latakia. La scossa è stata avvertita anche in Israele e Territori palestinesi. L’epicentro si trova in una delle zone più colpite dalle due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 registrate lo scorso 6 febbraio nella provincia turca di Kahramanmaras che hanno devastato ben undici governatorati turchi e 72 tra città e villaggi nella vicina Siria provocando oltre 46.000 morti.(Res)