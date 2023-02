Ucraina: simbolica visita di Biden conferma sostegno degli Usa, in arrivo altri 500 milioni di dollari di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden ha scelto una settimana importante, quella in cui cade il primo anniversario della guerra in Ucraina, per recarsi in visita a Kiev. Atteso da un viaggio di tre giorni in Polonia, Biden ha deciso di fare prima tappa nella capitale ucraina, dove è stato ricevuto dall’omologo Volodymyr Zelensky. Si tratta della prima visita di Biden in Ucraina dall’inizio del suo mandato presidenziale, un segnale molto forte di sostegno al Paese vittima dell'invasione russa, e corroborato dall’annuncio di altri 500 milioni di dollari di assistenza militare a Kiev. Il pacchetto, che Biden ha svelato in conferenza stampa con Zelensky, includerà sistemi Himars e mezzi corazzati, oltre a ulteriori forniture di equipaggiamento, comprese munizioni di artiglieria, Javelin e obici. Il presidente ucraino ha a sua volta segnalato come Washington potrebbe concedere anche "armi a lungo raggio e altre” che sinora non sono state inviate a Kiev. (segue) (Kiu)