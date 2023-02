Ucraina: simbolica visita di Biden conferma sostegno degli Usa, in arrivo altri 500 milioni di dollari di aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha ricordato l’importanza della lotta dell’Ucraina per difendersi dall’invasione russa e dimostrare la forza delle democrazie. "Un anno dopo l'Ucraina è ancora in piedi. La democrazia resiste”, ha detto il presidente Usa, sottolineando come quella in corso sia la guerra più devastante combattuta in Europa dal 1945 ad oggi. La capacità di Kiev di rispondere all’aggressione di Mosca è stata sorprendente, secondo Biden. “Ci siete riusciti, contro tutte le aspettative, tranne le vostre. E sono sicuro che continuerete a vincere", ha detto capo dello Stato. La costruzione di una coalizione internazionale a sostegno dell'Ucraina è diventata una grande sfida per l'amministrazione statunitense, ha aggiunto. "Abbiamo formato una coalizione di Paesi che va dall'Atlantico all'Oceano Pacifico, in tutto il mondo, e comprende più di 50 Stati", ha rilevato Biden. Washington alla fine di questa settimana dovrebbe annunciare ulteriori sanzioni “contro le élite e le società che stanno cercando di eludere o dare forza alla macchina da guerra russa", ha detto ancora il presidente. "Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e l'Occidente diviso. Pensava di poter sopravvivere a noi. Ma si sbagliava di grosso", ha detto Biden. (segue) (Kiu)