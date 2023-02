Ucraina: simbolica visita di Biden conferma sostegno degli Usa, in arrivo altri 500 milioni di dollari di aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa prospettiva, il titolare della Casa Bianca ha svelato come il 24 febbraio scorso, giorno dell’inizio dell’invasione, la prima richiesta avanzata da Zelensky fosse stata quella di riunire i leader globali per chiedere loro di sostenere l’Ucraina. “Un anno fa abbiamo parlato al telefono e i carri armati russi avevano invaso il vostro territorio, il mondo stava per cambiare e le chiesi: cosa posso fare per lei? Lei mi ha risposto: raccolga i leader del mondo e chieda loro di sostenere l’Ucraina”, ha spiegato Biden. Il presidente statunitense si è rivolto anche alla Russia, evidenziando come il Cremlino stia fallendo nel suo obiettivo “di cancellare l’Ucraina dalle carte geografiche”. L’economia russa sta soffrendo per la scelta di Vladimir Putin, perché “sempre più giovani scappano” dal Paese, preoccupati per il loro futuro, mentre le sanzioni colpiscono e cresce l’isolamento internazionale. L’Occidente ha inoltre mostrato la propria coesione, “mentre Putin sperava di dividerci”. Per Zelensky, la visita di Biden ha una portata storica, e avvicina l’Ucraina alla vittoria contro la Russia. "Questa è la prima visita del presidente degli Stati Uniti in Ucraina in 15 anni e la più importante nella storia delle relazioni bilaterali”, avvenuta in un momento critico in cui “il nostro Stato combatte per la sua libertà e quella di tutti gli europei, di tutte le persone del mondo libero", ha affermato Zelensky, ribadendo la volontà di Kiev di riprendere i territori attualmente occupati dalle forze di Mosca. (segue) (Kiu)