Ucraina: simbolica visita di Biden conferma sostegno degli Usa, in arrivo altri 500 milioni di dollari di aiuti (4)

- Biden si è trattenuto nella capitale ucraina per cinque ore, per poi partire alla volta della Polonia, un altro viaggio di grande rilevanza nel contesto attuale. La decisione di recarsi a Kiev sarebbe stata presa dal presidente Usa solamente venerdì scorso, dopo una riunione con i funzionari responsabili della sicurezza nazionale, ma la possibilità di un viaggio nella capitale ucraina era in fase di studio da diversi mesi, in collaborazione con le autorità locali. Biden, infine, ha deciso che i rischi comportati dal viaggio sarebbero stati “gestibili”. “Per lui è importante esserci anche quando è complicato. Per questo ha chiesto ai suoi collaboratori di rendere la visita possibile, nonostante le difficoltà logistiche”, ha commentato la direttrice per le comunicazioni della presidenza, Kate Bedingfield. La Casa Bianca ha anche avvertito il Cremlino della decisione di Biden, come ha rivelato oggi il consigliere alla Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. "Abbiamo notificato ai russi l'arrivo del presidente Biden e Kiev. Lo abbiamo fatto alcune ore prima della partenza con il proposito di ridurre il livello degli attacchi", ha spiegato. L’emittente “Cnn” ha poi reso noti altri dettagli della preparazione della storica visita presidenziale, tenuta segreta fino all’ultimo momento. I giornalisti in viaggio con la delegazione Usa a bordo dell’Air Force One non hanno potuto portare gli smartphone con loro e anche l’entourage al seguito di Biden è stato ridotto all’osso: con il capo dello Stato si sono recati a Kiev solo Sullivan, la vice capo di gabinetto Jen O’Malley Dillon e l’assistente personale Annie Tomasini. (Kiu)