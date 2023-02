Usa-Italia: il ministro Tajani domani a New York, interverrà alla sessione speciale Onu sull'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà da domani, martedì 21 febbraio 2023, a New York, nel quadro di una missione che lo vedrà intervenire alla sessione speciale d'emergenza sull'Ucraina dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e prendere parte a un dibattito sull’Ucraina in Consiglio di sicurezza. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Al suo arrivo Tajani incontrerà presso la sede del consolato generale d'Italia rappresentanti della collettività italiana e italo-americana. "Si tratterà del primo appuntamento in calendario, a testimonianza dell’attenzione dedicata dal vicepremier ai connazionali all'estero, veri e propri ambasciatori del Made in Italy nel mondo, che, negli Stati Uniti, grazie al loro operato hanno storicamente contribuito a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali", sottolinea la Farnesina. (segue) (Com)