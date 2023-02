Usa-Italia: il ministro Tajani domani a New York, interverrà alla sessione speciale Onu sull'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 22 febbraio Tajani incontrerà presso la sede della Borsa di New York il vicepresidente del Nyse, John Tuttle. A seguire, il titolare della Farnesina si riunirà con il Gruppo esponenti italiani, piattaforma che riunisce esponenti di primo piano del mondo imprenditoriale e della finanza italiani a New York. L'intervento del vicepremier alla Borsa valorizzerà le iniziative del governo italiano in materia di diplomazia della crescita e di sostegno alle imprese, con un focus particolare su reciproci investimenti diretti esteri e sull'interscambio commerciale. Successivamente Tajani parteciperà ad un incontro a Casa Italiana Zerilli–Marimò, sede del Dipartimento di italianistica della New York University, dove svolgerà un intervento sull’attrattività dell’Italia e in particolare del sistema educativo italiano per gli studenti stranieri. (segue) (Com)