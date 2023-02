Usa-Italia: il ministro Tajani domani a New York, interverrà alla sessione speciale Onu sull'Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 23 febbraio il ministro parteciperà alla sessione speciale d'emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu sull'Ucraina, nel contesto della quale si terrà il voto sulla risoluzione per la pace proposta dall’Ucraina. Saranno inoltre previsti alcuni incontri bilaterali, fra cui quello con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e con il presidente dell'Assemblea generale Csaba Korosi. Venerdì 24 febbraio, anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, Tajani prenderà parte a una riunione speciale in formato virtuale del consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). A seguire, parteciperà al dibattito in Consiglio di sicurezza sull'Ucraina. A metà pomeriggio, prima di ripartire per Roma, interverrà in consolato alla presentazione della Ryder Cup 2023, che si svolgerà a Roma in autunno. (Com)