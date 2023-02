Superbonus: Cattaneo (FI), guai a scassare conti pubblici ma risolvere problema crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Superbonus “è stato una sorta di antibiotico per un Paese messo a dura prova dal Covid e dalla crisi del settore edilizio. Serviva una cura choc e il 110 per cento è servito a riavviare il mercato. Ma siamo stati sempre consapevoli che era una iniziativa a tempo”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Skytg24 Economia. “Durante la discussione della legge di bilancio – ha proseguito –, lo abbiamo detto chiaramente: per il futuro cerchiamo di immaginare dei bonus fiscali più sostenibili. La cosa più importante è dare alle imprese certezze e una prospettiva temporale chiara". "I conti pubblici vanno rispettati, guai a farli saltare in aria. Quindi – ha sottolineato – benissimo mettere un punto al Superbonus, ma adesso lo sforzo è risolvere una volta per tutte il problema dei crediti incagliati”. “Nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione per modificare il decreto prima del suo approdo in Consiglio dei ministri, abbiamo lavorato per delimitare meglio la responsabilità in solido degli istituti che acquistano i crediti. Nessuno vuole mettere in dissesto i conti pubblici – ha rimarcato – ma il conto di questa stretta non possono pagarlo le famiglie e le imprese”. “Occorre fare attenzione, tra l'altro, alla possibilità che si apra una fase di contenziosi che dobbiamo assolutamente evitare", ha concluso. (Rin)