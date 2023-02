Italia-Francia: Urso, riceverò ministro Economia francese Le Maire a Roma il 3 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che riceverà a Roma il 3 marzo il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, per istituire i gruppi di lavoro tra i due Paesi indicati dal Trattato del Quirinale “sui settori più significativi” della cooperazione industriale. L'esponente del governo si è espresso durante un incontro con la stampa italiana presso l'ambasciata d'Italia a Berlino. Urso ha aggiunto che i gruppi di lavoro italo-francesi si occuperanno di energia, auto, spazio e farmaceutica. “Lo stesso dovrà farsi con la Germania quando redigeremo il Piano d'azione” tra Roma e Berlino, ha evidenziato il ministro delle Imprese e del Made in Italy. (Geb)