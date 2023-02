Usa: spari sul set del film “Rust”, depenalizzata l’accusa di omicidio per l’attore Alec Baldwin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno depenalizzato le accuse per omicidio involontario avanzate nei confronti dell’attore Alec Baldwin per l’incidente avvenuto il 21 ottobre 2021 sul set del film “Rust”, dove ha involontariamente sparato con un’arma caricata con proiettili veri, causando la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. Lo ha confermato la portavoce dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Santa Fe, nel Nuovo Messico. Nelle ultime settimane, gli avvocati di Baldwin hanno fatto presente che le accuse di omicidio involontario sono state avanzate sulla base di una nuova versione della legge statale sulle armi da fuoco, approvata mesi dopo l’incidente, che avrebbe determinato una pena carceraria fino a cinque anni nei confronti dell’attore, in caso di condanna definitiva. La decisione, confermata dalla portavoce dell’ufficio, Heather Brewer, fa sì che l’attore rischi invece una condanna massima di 18 mesi di reclusione. (Was)