Migranti: Sala, situazione via Cagni non è dignitosa e va risolta, ne parlerò al prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di via Cagni non è dignitosa e va risolta, ne parlerò al prefetto. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento alla sede della Croce Rossa di Milano commentando con i giornalisti la situazione dell'ufficio in cui vengono depositate le richieste di asilo, si formano lunghe code e dove, la scorsa notte, 5 persone sono state ricoverate in ospedale. "Al di là che è una situazione per niente dignitosa ma è anche paradossale che noi tutti chiediamo, mi pare da ogni parte della politica, che ci sia la regolarizzazione dell'immigrazione. Quella è una modalità e la rendiamo difficile, quindi è qualcosa che dovrebbe essere risolto. Adesso ne parlerò al prefetto". (Rem)