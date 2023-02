Siria-Oman: Assad ricevuto a Mascate da sultano Haitham bin Tariq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, è stato ricevuto nella capitale dell’Oman, Mascate, dal sultano Haitham bin Tarq, in occasione della visita del capo dello Stato siriano nel Paese del Golfo. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”. La visita in Oman è la prima di Assad in un Paese straniero dal devastante duplice sisma che ha colpito la Siria e la Turchia lo scorso 6 febbraio. Dopo la tappa a Mascate, Assad dovrebbe giungere in visita negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato dal quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, la visita si svolgerà in concomitanza con “contatti segreti volti a estendere l’accordo per l’apertura dei valichi tra Turchia e Siria in cambio della proroga del congelamento delle sanzioni statunitensi”. La visita giunge a due settimane dal devastante terremoto che, il 6 febbraio, ha colpito Turchia e Siria, e che ha posto in primo piano la questione dell’invio di aiuti umanitari al governo di Damasco, da oltre dieci anni quasi del tutto isolato a livello internazionale, sia dalla comunità occidentale che dagli stessi Paesi arabi. Vale la pena ricordare che Damasco è stata espulsa dalle riunioni della Lega araba e, eccetto i contatti con gli Emirati, a livello ufficiale è stato un decennio di gelo diplomatico. (segue) (Res)