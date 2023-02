Siria-Oman: Assad ricevuto a Mascate da sultano Haitham bin Tariq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra che la tragedia del terremoto possa essere "usata" a livello diplomatico per riavviare le relazioni con Damasco. Dopo il terremoto, infatti, sia il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman al Safadi, che il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, hanno telefonato ad Assad per esprimere vicinanza in un momento difficile. Il quotidiano cita dei “contatti politici tra Paesi arabi interessati e non interessati” a normalizzare le relazioni con Damasco. Inoltre, cita una “spaccatura” all’interno della posizione europea sulla normalizzazione con Assad. Paesi come Italia, Grecia, Cipro e Austria chiedono una “revisione dei tre no europei - no alla normalizzazione, no alla ricostruzione e no alla revoca delle sanzioni - senza prima aver fatto avanzare il processo politico”, scrive “Asharq al awsat”, mentre il resto dei Paesi europei e gli Stati Uniti si starebbero mobilitando “per un contrattacco per aderire ai tre no”. (segue) (Res)