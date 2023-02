Russia: Borrell, decimo pacchetto di sanzioni sarà approvato prima del 24 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decimo pacchetto di sanzioni alla Russia sarà approvato entro il 24 febbraio. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Oggi abbiamo discusso il decimo pacchetto di sanzioni. Come Alto rappresentante e Commissione, abbiamo presentato un regolamento che il Consiglio deve approvare. Siamo in procinto di approvarlo e penso che sarà fatto nelle prossime ore o nei prossimi giorni. In ogni caso, il decimo pacchetto sarà approvato con procedura scritta prima del 24 febbraio", ha detto. "Gli ostacoli che ancora permangono saranno superati. Questo è l'impegno di tutti i ministri. C'è stato un forte sostegno in tutta la sala a favore delle sanzioni. E insisto, sono fiducioso, che saremo in grado di adottarlo entro la fine della settimana", ha aggiunto. (segue) (Beb)