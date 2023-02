Russia: Borrell, decimo pacchetto di sanzioni sarà approvato prima del 24 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha poi descritto l'effetto delle sanzioni sull'economia russa. "Stiamo incidendo pesantemente sull'economia russa. Guardate il deficit pubblico. Guardate il deficit commerciale. Guardate le entrate derivanti dalla vendita di idrocarburi. Queste tre variabili sono in pessima forma", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue. "L'anno scorso è stato un anno positivo per la Russia, perché ha potuto vendere molti idrocarburi nel momento in cui i prezzi dell'energia erano alle stelle. Ma questo è finito. Abbiamo dovuto liberarci della nostra dipendenza dagli idrocarburi russi e i prezzi stanno scendendo. La Russia vende il suo petrolio a 40 dollari al barile. La metà del prezzo sui mercati internazionali", ha concluso Borrell. (Beb)