Tesoro: il 23 febbraio all'asta Bot per 5 miliardi di euro

- Giovedì 23 febbraio il Tesoro metterà all'asta Bot per 5 miliardi di euro. E' quanto riferisce una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze. Stando a quanto riferito, l'asta riguarderà due riaperture. La prima è relativa alla terza tranche del Bot annuale in scadenza il prossimo 14 dicembre, con vista residua di nove mesi, e sarà offerto a 2 miliardi di euro. La seconda, invece, è la terza tranche del Bot semestrale in scadenza il 31 luglio prossimo, con vista residua di cinque mesi, che sarà offerta per 3 miliardi di euro.(Rin)