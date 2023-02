Sanità: Carfagna (Azione), grazie a operatori settore, più risorse per rilanciare Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande grazie ai medici, agli infermieri e agli operatori che nei tre anni della pandemia si sono adoperati con straordinaria professionalità per garantire a noi tutti il diritto alla Salute". Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione. "Oggi, Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato – prosegue –, ne onoriamo l'impegno e il sacrificio, ma la gratitudine da sola non basta. Occorre trovare le risorse necessarie per rilanciare la Sanità pubblica, cominciando con il risolvere il problema degli organici e degli stipendi”. “Per questo – aggiunge – promuoveremo il 9 marzo una mobilitazione a Roma, in difesa del Sistema sanitario mazionale: sarà il nostro modo per esprimere sostegno concreto a tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari in modo che il loro lavoro non sia celebrato solo con belle parole ma riconosciuto attraverso fatti".(Rin)