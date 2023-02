Brasile: autorità monitorano sospetto caso di mucca pazza nello stato di Paranà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile sta monitorando un sospetto casi di sindrome da encefalopatia spongiforme bovina (nota come sindrome della "mucca pazza"), in un capo di bestiame in un allevamento dello Stato di Paranà. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico" secondo cui il bovino, tra i 7 e gli 8 anni di età, sarebbe morto con sintomi tipici del morbo. La sindrome della mucca pazza è diventata nota negli anni '80 e '90 dopo che un'epidemia nel Regno Unito aveva causato la macellazione di milioni di bovini. Si tratta di una malattia cerebrale degenerativa fatale che colpisce il bestiame e può infettare gli esseri umani se viene consumata carne contaminata. (segue) (Brb)