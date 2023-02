Tribunale brevetti: Sala, scelta sede è questione politica, spero governo ci aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede a Milano del tribunale dei brevetti è una questione politica, speriamo che il governo ci di una mano. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando, a margine di un evento alla sede della Croce Rossa di Milano, dell'imminente assegnazione del tribunale europeo dei brevetti, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se Milano possa sperare di ospitare la terza sede dopo l'assegnazione a Parigi e Monaco. "Certamente speriamo - ha spiegato - abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Non ho sentito Tajani però ovviamente ci speriamo molto". Il sindaco ha poi sottolineato che bisogna vedere non solo "se arriva la terza sede", ma anche "come arriva perché ovviamente ci sarà anche un tentativo da parte delle altre due sedi di tenersi parte delle competenze. È solo puramente una questione politica". "Quindi - ha concluso - io spero che il nostro governo dia una mano, ne sono certo, stanno facendo il possibile. È veramente pochissimo nelle mani di noi che localmente abbiamo preparato il dossier, è molto più una questione politica". (Rem)