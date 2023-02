Zimbabwe-Sudafrica: centro metereologico Saws, "poche possibilità" che il ciclone Freddy colpisca i due Paesi nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono poche possibilità che il ciclone tropicale "Freddy" si abbatta nelle provincie orientali dello Zimbabwe e nel Limpopo, situato nel Sudafrica settentrionale, alla fine della settimana. Lo ha dichiarato il servizio metereologico del Sudafrica (Saws), sottolineando che le previsioni sul movimento dei cicloni tropicali, per quanto accurate, sono associate ad un alto livello di incertezza. “È utile e rilevante tenere presente che i sistemi marini tropicali come Freddy si indeboliscono in modo significativo una volta che si spostano via terra", prosegue il Saws, spiegando che l'indebolimento è dovuto a due processi fisici: al venir meno della principale fonte di energia del ciclone, ossia il rilascio di calore latente nella bassa atmosfera sovrastante la superficie oceanica; e al "significativo attrito" che questi sistemi ciclonici incontrano quando interagiscono con una superficie terrestre. "Pertanto, una volta che Freddy approderà sul Madagascar, l'intensità del sistema, sia in termini di pressione centrale che di circolazione del vento, diminuirà in modo significativo", ha concluso. (segue) (Res)