Italia-Usa: cultura e tributo al Palio di Siena al centro della missione a New Orleans dell’ambasciatrice Zappia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In missione a New Orleans lunedì 20 e martedì 21 febbraio, l'ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, presenzierà quale ospite d'onore alle celebrazioni del Mardi Gras, sfilata di carri allegorici tra le più importanti del Paese e dedicata quest'anno al Palio di Siena, in virtù dello storico legame con l'Italia della città di New Orleans, primo porto di sbarco di immigrati italiani negli Usa nell'ottocento. Prevista per l'occasione, riferisce una nota, anche una esibizione a New Orleans degli Sbandieratori di San Sepolcro. L'ambasciatrice ha in programma, inoltre, incontri con i vertici di altre istituzioni culturali della città quali la direttrice del New Orleans Museum of Arts (Noma), per esplorare iniziative di valorizzazione della cultura italiana nella città. La missione dell'Ambasciatrice comprende altresì incontri con la comunità italo-americana della Louisiana, tra le più attive nel Paese, mirati al rafforzamento delle relazioni economiche e culturali con l'Italia, anche tramite la promozione del progetto di turismo delle radici lanciato la scorsa settimana a Roma dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. (Was)