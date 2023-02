© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Consiglio dell'Ue inserisce 32 persone e due entità in elenco sanzioni - Il Consiglio dell'Ue ha deciso di imporre nuove misure restrittive nei confronti di altre 32 persone e due entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Consiglio dell'Ue. Tra le persone elencate, figurano il ministro della Cultura e della Guida islamica Mohammad Mehdi Esmaeili, il ministro dell'Istruzione Yousef Nouri, il vice comandante e portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) Ali Fadavi, i cofondatori dell'accademia Ravin - inserita nell'elenco dell'Ue - i membri del Parlamento iraniano che sostengono la repressione violenta, membri della polizia e della magistratura in varie parti del Paese, i direttori e i guardiani delle carceri. Le designazioni odierne riguardano anche la Fondazione per la cooperazione con le forze dell'ordine (Lef) e l'Istituto di scienze e studi sociali della polizia. In totale, le misure restrittive in Iran vengono applicate ora a un totale di 196 persone e 33 entità. (segue) (Res)