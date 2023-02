© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: fonti stampa, prevista assenza di quorum in possibile sessione parlamentare - Il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, potrebbe “esercitare i propri poteri” e convocare una sessione per il prossimo giovedì 23 febbraio, questa volta non più per eleggere un capo dello Stato, ma per discutere di altri fascicoli, tra cui la possibile estensione del mandato del capo della Sicurezza generale, il generale Abbas Ibrahim, che terminerà il prossimo 3 marzo. Tuttavia, secondo l’emittente libanese “Mtv”, si prevede che il quorum necessario a tenere la riunione non venga raggiunto e, pertanto, lo scopo di Berri sarebbe semplicemente quello di “scaricare qualsiasi colpa che potrebbe essere rivolta”. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Al Akhbar”, vicino al movimento sciita filoiraniano Hezbollah, la seduta parlamentare vedrebbe ancora il rifiuto di una "maggioranza cristiana”. A tal proposito, fonti informate hanno fatto sapere che, la scorsa settimana, il Movimento patriottico libero (Cpl, partito cristiano maronita fondato dall'ex presidente della Repubblica, Michel Aoun) ha espresso a Berri il proprio rifiuto a partecipare alla seduta parlamentare, in quanto non vi sarebbero altre priorità se non quella di eleggere un capo dello Stato, posizione vacante dal 31 ottobre scorso. Circa il mandato di Abbas Ibrahim, invece, questo potrebbe essere comunque prorogato con una decisione amministrativa o una risoluzione del governo, laddove il parlamento non tenga una riunione, secondo quanto riferito dal quotidiano “Al Joumhouria”. Secondo la stessa fonte, a seguito di un incontro tenutosi ieri sera tra il primo ministro uscente Najib Miqati e il generale Ibrahim, l’intenzione sarebbe quella di optare per una decisione amministrativa che potrebbe essere emessa dal primo ministro e dal ministro dell’Interno, Bassam Mawlawi, o dal solo ministro dell'Interno, “in quanto ha autorità sulla Direzione generale della sicurezza generale". (Res)