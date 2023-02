Imprese: Valerii (Censis), occorre un fondo sovrano per la transizione ambientale delle industrie - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il settore Horeca (acronimo di Hotel, Restaurant e Café ndr.) è tra gli ambiti che maggiormente ha sofferto le restrizioni dal 2020. Oggi si può assistere a un recupero dei valori pre-pandemici, ma "negli Usa e in Europa si parla di costituire un fondo sovrano per sostenere le imprese in questa fase di transizione verso una produzione green". Lo ha detto Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis, a margine della presentazione del secondo rapporto Italgrob-Censis "Le nuove sfide per la distribuzione Horeca e il fuori casa", che si è svolta questa mattina a Rimini Fiera. (Video: Agenzia Nova)(Rem)