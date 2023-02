Enac: workshop internazionale sull’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari è stato il tema di un appuntamento internazionale ospitato oggi a Milano. L’incontro è stato organizzato dall’Ecac, European Civil Aviation Conference, la conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) di cui da luglio 2021 il Presidente è Alessio Quaranta, il Direttore Generale Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), e dalla sede europea dell’Icao (Icao Eur/Nat), organismo dell’Onu costituito da 193 Paesi membri. All’incontro hanno partecipato 100 rappresentanti delle autorità per l’aviazione civile europea ed è stato aperto dai saluti istituzionali di Pierluigi Di Palma, Presidente Enac, Adele Scarani Pesapane, Presidente del Comitato 8 Ottobre, Salvatore Sciacchitano, Presidente Icao, Alessio Quaranta, Presidente Ecac, Nicolas Rallo, Regional Director di Icao Eur/Nat. Il Presidente Pierluigi Di Palma ha evidenziato quanto sia importante per l’Enac l’assistenza alle persone coinvolte in incidenti aerei e il dovere della memoria: “La forte attenzione che l’Enac ripone nelle tematiche della sicurezza, dell’assistenza e della memoria, ha fatto sì che nel 2021 fosse istituita la Giornata nazionale “Per non dimenticare” che ricorre l’8 ottobre, anniversario del tragico incidente di Linate. Oltre all’impegno come Istituzione, incoraggiamo tutte le iniziative volte a diffondere la cultura del non dimenticare, a salvaguardare la memoria storica e a realizzare quanto necessario a incrementare la sicurezza dei voli”. (segue) (Com)