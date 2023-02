Enac: workshop internazionale sull’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, intervenendo come Presidente Ecac, ha affermato: “Fare sistema è l’unico strumento possibile per garantire assistenza a chi, purtroppo, deve affrontare il dolore e le difficoltà di un incidente aereo. L’Italia sul tema ha fatto grandi passi in avanti, anche a seguito di eventi drammatici come quello di Linate del 2001 e l’obiettivo è di fare da guida per i Paesi aderenti all’Ecac al fine di trasferire la nostra esperienza maturata negli ultimi 20 anni”. I lavori sono stati articolati in tre sessioni: le prime due sono state dedicate a quelle che sono le sfide per le autorità di regolamentazione e per le parti coinvolte, al fine di arrivare a trovare gli ambiti di miglioramento nel supporto da fornire in situazioni di incidenti. La terza sessione, incentrata sull’assistenza ai familiari, ha visto l’intervento dell’Enac, rappresentato da Giovanna Laschena Direttore Centrale Coordinamento Staff del Direttore Generale e Relazioni Internazionali, che ha parlato dell’esperienza italiana. (segue) (Com)