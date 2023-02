Enac: workshop internazionale sull’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Dal 2013, infatti, l’Enac, con il sostegno del Comitato 8 ottobre, ha emanato, tra le prime autorità europee, un provvedimento dedicato all’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari. Nel provvedimento hanno trovato applicazione gli indirizzi dell’Icao in base ai quali gli Stati membri devono garantire che tutte le compagnie aeree registrate sul loro territorio dispongano di un piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari, assicurando il coordinamento tra gli attori che devono attuare tale assistenza. Per dare maggiore forza al tema dell’assistenza, l’Enac ha voluto aggiornare in provvedimento che nella prima metà del 2023 assumerà la connotazione di Regolamento nel quale sono indicate tutte le azioni che, in caso di sinistro, ogni singola parte deve compiere. Naturalmente l'assistenza psicosociale delle vittime e delle loro famiglie è sempre più centrale. In aggiunta, solo personale specificamente addestrato potrà far parte della squadra di contatto nominata dal comitato operativo di emergenza e fornire assistenza. Per cui un ruolo importante avranno la formazione del personale e le esercitazioni obbligatorie. Con l’adozione del Regolamento, le violazioni saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti di chiunque non osservi una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento emanato dalla competente autorità portuale o aeroportuale. (Com)