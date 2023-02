Agroalimentare: Valentini a campionati Federcuochi, cucina italiana espressione nostro made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voi siete "i nostri cuochi, gli artefici della nostra cucina e i suoi primi promotori in tutto il mondo. La cucina italiana è storia, cultura, tradizione che si tramanda di generazione in generazione, è anche innovazione ma soprattutto è l'espressione più diretta e immediata del nostro made in Italy, la manifestazione di una qualità che tutto il mondo riconosce e apprezza". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro per le Imprese e il made in Italy, in un videomessaggio inviato in occasione della settima edizione dei Campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione italiana cuochi e in corso alla Fiera di Rimini. Il viceministro, nel sottolineare il sostegno del Mimit e di tutto il governo "verso un settore d'eccellenza come quello della cucina e della ristorazione italiana", ricorda come la valorizzazione del made in Italy sia "un po' una mission, un compito, e per assolverlo dobbiamo rispondere anche alle esigenze del vostro settore. Noi non abbiamo dimenticato il lockdown, i sacrifici che la vostra categoria ha dovuto affrontare durante la pandemia. A questo si è aggiunta la guerra in Ucraina, l'aumento del costo dell'energia, il conseguente aumento dei prezzi delle materie prime. Queste sfide - ha aggiunto - hanno spesso messo voi, protagonisti di questo settore, nella posizione di dover affrontare scelte difficili: dall'aumento dei prezzi sul menu all'ottimizzazione dei costi di produzione, fino ai tagli di personale. Ma c'è un altro aspetto: la lotta all'Italian sounding, un'espressione che racchiude prodotti e procedure che fingono di essere made in Italy e che ci danneggiano come Paese e danneggiano voi come chef. Si stima che valga 120 miliardi e oltre 2 prodotti su 3 agroalimentari sono falsi. Per garantire un presidio su questo tema, dal 2021 è stato ricostituito il Consiglio nazionale anticontraffazione presso il Mimit che ha aggiunto tra i suoi obiettivi quello di lotta all'Italian sounding. Si tratta di qualcosa che è nell'ambito della mia delega e cercherò di fare il massimo", ha concluso. (Rin)