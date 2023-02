Milano: De Corato, avviati sgomberi attesi da anni, ora si muova anche il Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "dallo scorso 16 Gennaio, sono stati sgomberati un intero complesso immobiliare, composto da 91 occupazioni abusive e un edificio scolastico il quale era da troppo tempo occupato da extracomunitari. Io mi domando: Le Forze dell’Ordine hanno cominciato a fare gli escomi attesi da anni, ma il Centrosinistra, in città, perché rimane a guardare?". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e vice presidente della commissione affari costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, commentando dati comunicati ieri sera dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla sicurezza e in particolare sugli sgomberi effettuati a Milano dal 16 Gennaio scorso. "L’ultimo dato conosciuto delle occupazioni abusive degli alloggi comunali - conclude - è di 1.200 occupazioni abusive su 23 mila alloggi complessivi. Quando verranno liberati? È ora che il Comune si svegli perché il nuovo Governo ha dato il via alla guerra contro le occupazioni abusive ma, Sala e compagni, stanno ancora dormendo". (Com)