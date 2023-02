Nato: Cavusoglu, Finlandia ha fatto passi avanti, attendiamo che Svezia adotti misure per limitare attività Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia ha fatto passi in avanti rispetto alle richieste della Turchia per l’adesione alla Nato, mentre la Svezia non ha ancora compiuto adeguati passi concreti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita oggi ad Ankara. “I nostri problemi con la Finlandia sono minori, quindi il calendario che è stato condiviso al vertice Nato di Vilnius è legato ai passi che devono essere compiuti dalla Svezia”, ha affermato il ministro degli Esteri turco. “Ci sono stati alcuni messaggi positivi, tra cui emendamenti legislativi ed emendamenti costituzionali intrapresi dalla parte svedese”, ha ammesso il ministro turco, sottolineando tuttavia che le attività condotte dai militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) “proseguono” e si stanno svolgendo nel centro di Stoccolma. (segue) (Res)