Venezia: protesta di lavoratori di Akzo Nobel davanti alla stazione

- Questo pomeriggio, alcuni lavoratori di Akzo Nobel, multinazionale nel settore delle vernici, si sono ritrovate per protestare davanti alla Stazione Santa Lucia di Venezia. Qualche settimana fa la società ha annunciato la volontà di chiudere la sede operativa di Peseggia, lasciando a casa 46 dipendenti. In una nota consegnata ai passanti, i lavoratori, Rsu e la rappresentanze sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl hanno scritto: "Questa scelta non è dovuta a difficoltà economiche, lo scorso anno hanno registrato un utile in crescita del 26 per cento con tutti i dati di bilancio positivi. Ci siamo trovati di fronte ad una scelta di delocalizzare all'estero, senza nessun preavviso. Stiamo cercando di trovare un accordo con la società uscente che deve porre le basi per l'interessamento di acquirenti". (Rev)