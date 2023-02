Usa: DeSantis sempre più vicino alla candidatura per il 2024, Trump aumenta gli attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ansioso, neutrale, affaticato, frustrato. Sono gli aggettivi da elettori repubblicani di New Hampshire, Nevada, Iowa e Carolina del Sud, i primi quattro Stati dove si svolgeranno le elezioni primarie in vista delle presidenziali del 2024, per descrivere l'ex presidente Donald Trump, che ha annunciato la sua corsa per la rielezione alla Casa Bianca lo scorso novembre. In un sondaggio condotto dagli istituti Engagious e Schlesinger per conto del “Washington Post”, gli intervistati hanno ribadito con convinzione il proprio sostegno passato nei confronti dell’ex presidente Usa, ma hanno espresso forti dubbi per il futuro. Solo due persone hanno dichiarato di essere “orgogliose” o “speranzose” per quanto riguarda Trump, ma la maggior parte ha affermato di voler votare un candidato alternativo alle primarie repubblicane. La metà ha detto di sostenere il governatore della Florida, Ron DeSantis, che è da molti considerato il principale avversario di Trump alle primarie repubblicane. (segue) (Was)