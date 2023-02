Usa: DeSantis sempre più vicino alla candidatura per il 2024, Trump aumenta gli attacchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente popolarità di DeSantis è ulteriormente confermata dagli attacchi sempre più frequenti nei suoi confronti da parte di Trump, che recentemente è arrivato ad insinuare sui social media che il governatore avrebbe avuto “comportamenti inappropriati” con delle ragazze liceali quando ha lavorato come insegnante, nella sua terza decade di vita. Interpellato su tali affermazioni, durante un incontro con i cittadini della Florida centrale, DeSantis ha tenuto un atteggiamento neutrale, affermando di trascorrere il suo tempo “tentando di portare risultati per i cittadini, e non cercando di diffamare membri del mio stesso partito”. Una risposta in linea con la linea di non conflittualità che DeSantis ha scelto di tenere negli ultimi mesi nei confronti di Trump, evitando di ribattere agli attacchi e ai nomignoli offensivi utilizzati dall’ex presidente nei suoi confronti, come “Ron la polpetta”. Un atteggiamento che ha sicuramente contribuito ad attirare le simpatie di molte persone che sono stanche della retorica aggressiva di Trump e dei costanti scandali che hanno colpito l’ex presidente: dalla causa per molestie sessuali avanzata nei suoi confronti dalla giornalista Jean Carroll allo scandalo dei fondi elettorali che sarebbero stati utilizzati per pagare la pornodiva Stormy Daniels, con cui Trump avrebbe avuto una relazione extraconiugale, fino ad arrivare al ritrovamento di documenti classificati all’interno della sua residenza privata a Mar-a-Lago. (segue) (Was)