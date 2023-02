Usa: DeSantis sempre più vicino alla candidatura per il 2024, Trump aumenta gli attacchi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio di DeSantis, che ha voluto presentarsi al pubblico come un leader più disciplinato e rispettoso del mandato istituzionale, potrebbe rappresentare uno dei pilastri su cui si fonderebbe una eventuale campagna elettorale in vista del 2024, proprio come il Covid-19. La gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump, che ha accelerato il più possibile lo sviluppo di vaccini da parte delle società Pfizer, Moderna e Johnson and Johnson per consentire una rapida riapertura delle attività, ed è da molti considerata come un successo dell’ex presidente. Tuttavia, le inevitabili serrate e le conseguenze sull’economia federale hanno anche portato parecchio scontento nei confronti di Trump, da parte non solo dell’elettorato ma anche di molti colleghi repubblicani, sempre più insofferenti nei confronti dei vaccini. E proprio su questo punto DeSantis, da sempre favorevole ad una “Florida libera” e opposto all’obbligo vaccinale per consentire il ritorno sul posto di lavoro, ha lavorato nelle ultime settimane per rafforzare i dubbi sui risultati dell’amministrazione Trump nel contrasto al Covid-19. Il governatore ha recentemente convinto la Corte suprema della Florida ad istituire un gran giurì per indagare su “possibili pratiche illecite” nello sviluppo e nella produzione dei vaccini. (Was)