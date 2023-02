Armenia: premier Pashinyan, movimento Karabakh “simbolo di unità nazionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Karabakh “rimarrà nella storia dell’Armenia come simbolo del risveglio nazionale, dell'unità e della lotta di liberazione”. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in occasione del 35mo anniversario del movimento, fondato il 20 febbraio 1988 con lo scopo di portare la pace nella regione del Nagorno-Karabakh, riconosciuta internazionalmente come parte dell’Azerbaigian ma abitata da circa 120 mila armeni. L’anniversario cade in un momento in cui le relazioni tra Erevan e Baku sono ai minimi storici, soprattutto dopo il blocco unilaterale del Corridoio di Lachin - unica via di collegamento tra l’Armenia e la regione - imputato alle autorità azerbaigiane. “A distanza di 35 anni, gli armeni del Nagorno Karabakh affrontano problematiche ancora più serie. Dopo il blocco, i nostri compatrioti sono nuovamente costretti a esprimere la loro volontà di proteggere i loro diritti e la loro sicurezza. Come ho ripetutamente affermato, le azioni dell'Azerbaigian hanno un obiettivo: spezzare la volontà della popolazione del Nagorno Karabakh di vivere nella propria patria. Volontà, questa, che tuttavia ritengo indistruttibile e incrollabile”, ha dichiarato Pashinyan.(Rum)