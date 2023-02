Decreto Carburanti: Caramanna (Fd'I), garantisce trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo decreto "si è scelto di supportare le fasce economicamente più svantaggiate e, allo stesso tempo, di contrastare sul nascere eventuali condotte scorrette e non trasparenti. Pretendere che nel giro di tre mesi il governo di centrodestra riesca subito a risolvere tutti i problemi che altri hanno lasciato nell'ultimo decennio, dimostra la natura strumentale della polemica sollevata. Il provvedimento racchiude un ventaglio di norme di buon senso che si muovono verso un'unica direzione, ovvero quella di garantire sempre la trasparenza nei confronti dei consumatori senza ulteriormente gravare sui costi per quelle categorie che offrono un servizio fondamentale per la nazione". Lo ha detto nell'Aula della Camera Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo a Montecitorio, intervenendo sulla fiducia al decreto legge Carburanti. "Il taglio strutturale delle accise sui carburanti è un obiettivo del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, ma nulla ha a che vedere con la misura emergenziale adottata nei mesi scorsi dal governo precedente - ha aggiunto il parlamentare -. La condizione indispensabile per arrivare ad un taglio strutturale delle accise sui carburanti è la crescita economica: se prima non si risana l'economia italiana ogni intervento sul taglio delle tasse è superfluo". (Rin)