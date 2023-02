Imprese: Eni, al via il progetto "Ora-Outpost Ravenna for Energy Transition" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento di lancio hanno partecipato le aziende aderenti all'iniziativa coinvolte da Assorisorse (Baker Hughes; Techfem S.p.A.; Dg Impianti (Italfluid group); Bonatti SpA; Myrechemical/Nextchem; Rina Consulting; Snam; Fores Engineering; Frigomeccanica Group; Rosetti Marino SpA; Land Italia srl; Sicim; Minerali Industriali) e gli studenti dell'Università di Bologna. L'obiettivo dell'evento è stato quello di lavorare sui need delle aziende partecipanti e avviare tavoli di lavoro con gli studenti per sviluppare le challenges su cui lavorare e che permetteranno di individuare le startup internazionali che meglio possano rispondere ai bisogni delle aziende. "Ravenna è città dell'Energia da almeno settant'anni e oggi più che mai rappresenta uno dei principali hub energetici in Europa – afferma Michele de Pascale, sindaco di Ravenna -; qui si concentrano know-how, competenze, esperienze e importantissimi progetti di livello nazionale e internazionale nell'ambito della green e della blu economy. In questo contesto abbiamo chiesto ad un grande gruppo come Eni, all'avanguardia sui temi del trasferimento tecnologico e dell'accelerazione di impresa, di diffondere queste opportunità e questi strumenti al tessuto produttivo. Oggi diamo il via ad un importante progetto per convogliare e valorizzare idee, progettualità, talenti, con l'obiettivo di fare rete con l'intero tessuto economico e imprenditoriale nel nostro territorio, producendo crescita e innovazione diffusa". (segue) (Com)