Tunisia: Confederazione europea dei sindacati condanna “campagna di intimidazione” del presidente Saied

- La Confederazione europea dei sindacati (Ces) ha condannato “la campagna di intimidazione e vessazioni condotta contro i sindacati” portata avanti dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato dopo l’espulsione dal Paese nordafricano della segretaria generale della Ces, Esther Lynch, a seguito della partecipazione della sindacalista irlandese ad una protesta antigovernativa organizzata a Sfax dall’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt). Sabato 18 febbraio, il presidente tunisino aveva definito la sindacalista europea "persona non grata", invitandola a lasciare il Paese entro 24 ore. La segretaria generale era stata inoltre sollecitata dalle autorità tunisine a rendere note le sue attività - e con chiunque abbia parlato – durante la sua permanenza in Tunisia. Lynch ha raggiunto “sana e salva” Bruxelles nella giornata di ieri. “Queste tattiche fanno parte di una campagna del presidente Saied per spezzare la resistenza del sindacato alle politiche che stanno facendo pagare alla gente comune la crisi economica, sociale e costituzionale del Paese”, riferisce la nota della Confederazione europea dei sindacati. (segue) (Tut)