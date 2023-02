Tunisia: Confederazione europea dei sindacati condanna “campagna di intimidazione” del presidente Saied (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Tunisia ho incontrato esponenti e dirigenti sindacali dell'Ugtt. Persone coraggiose, laboriose, oneste e rispettabili e una voce genuina per i lavoratori preoccupati per la lotta per sbarcare il lunario e per il peggioramento della situazione a causa delle riforme che tagliano i sussidi su cibo ed energia. Avevano molte idee sulle soluzioni alle crisi attuali, ma invece di essere ascoltati sono stati minacciati, intimiditi e attaccati. Quello che è successo a me è solo la punta dell'iceberg”, ha detto Lynch. “La decisione di espellermi per aver preso parte a una protesta pacifica è tipica delle vessazioni e delle intimidazioni subite dai sindacalisti in Tunisia ogni giorno. Negli ultimi mesi, membri dell'Ugtt sono stati arrestati, licenziati e spiati semplicemente per aver svolto un'attività sindacale del tutto legale. Queste tattiche autoritarie usate contro sindacalisti e attivisti della società civile, che ho sperimentato in prima persona questo fine settimana, non hanno posto in un Paese democratico. Chiedo nuovamente al presidente Saied di rispettare i diritti democratici e di porre fine ai suoi attacchi ai sindacalisti”, ha aggiunto la segretaria generale. (Tut)